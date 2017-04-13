В Ростове во время осмотра машины из салона украли Infiniti

По предварительным данным, мужчина сел за руль под предлогом осмотра машины и скрылся на иномарке. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело статье «мошенничество». Мужчину заключили под стражу.