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18:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове во время осмотра машины из салона украли Infiniti

В Ростове во время осмотра машины из салона украли Infiniti EX 25. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина сел за руль под предлогом осмотра машины и скрылся на иномарке. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело статье «мошенничество». Мужчину заключили под стражу.

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