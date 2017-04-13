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16:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ

В МВД РТ прокомментировали задержание президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, его подозревают в мошенничестве с субсидиями, всего в уголовном деле свыше 20 фактов хищения денег.

Источник: Prokazan.ru

 — Злоумышленники путем подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства незаконно получили в 2014—2015 годах субсидию в размере 1 млн рублей, каждый. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм, — сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Один из подозреваемых, являясь членом Конкурсной комиссии при Министерстве экономики, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30 процентов от полученного гранта.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

Ранее, в январе 2017 года, суд арестовал супругу Хайдара Халиуллина — Марину Халиуллину, которую подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств по республиканской программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса «Лизинг-грант». Уголовное дело в отношении Марины Халиуллиной возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

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