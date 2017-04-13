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16:37 (мск), источник: Новости Воронежа

Днем в четверг в Воронеже сгорели сразу две машины

Один пожар произошел на левом берегу, а второй в центре города.

В четверг, 13 апреля, в Воронеже произошло сразу два автомобильных пожара. Сообщение о первом спасатели получили в 11:12. На улице Лызлова загорелась грузовая «ГАЗель».

Огонь сумели потушить до приезда пожарных. Пламя успело повредить моторный отсек автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал.

В 12:10 в МЧС поступил сигнал о пожаре в самом центре Воронежа. Загорелась постройка на набережной Массалитинова. На место приехали сразу 4 пожарных отделения. Им удалось ликвидировать пожар в 12:29.

«Огонь повредил надворную постройку 6 на 8 метров, а в автомобиле Suzuki SX4 огонь повредил лакокрасочное покрытие по всей площади», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

В этом случаи никто из людей тоже не пострадал. Причины возгораний машин предстоит выяснить.

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