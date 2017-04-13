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16:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве напали на судью Апелляционного суда

По информации Нацполиции, двое мужчины пытались нанести телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева, о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

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«Правоохранители Святошинского управления полиции разыскивают двух мужчин, которые пытались нанести телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева», — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.

«Киевлянка рассказала, что припарковала свой автомобиль в Святошинском районе. Только она хотела выйти из машины, к ней подбежали двое неизвестных мужчин. Один из них схватил за руку и пытался силой высадить из авто, чем причинил ушиб плеча, другой злоумышленник угрожал при этом. С места происшествия мужчины уехали своим автомобилем», — сообщает полиция, не называя фамилию судьи.

Заведено уголовное дело по статье «угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного» Уголовного кодекса Украины. Проводится оперативно-розыскные меры для установления личностей злоумышленников.

Напомним, в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, «свободовца» Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

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