Мужчину с коробкой игрушечных гранат задержали на станции метро «Печатники»

«Сегодня на станции метро “Печатники” при досмотре службой безопасности у пассажира была выявлена коробка с предметами, внешне напоминающими гранаты. Мужчина был передан сотрудникам полиции, а содержимое коробки передано на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, после проведения экспертизы было установлено, что гранаты являются сувенирной продукцией и угрозы не представляют.