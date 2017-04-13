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17:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мужчину с коробкой игрушечных гранат задержали на станции метро «Печатники»

На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро при досмотре был задержан мужчина с коробкой предметов, похожих на гранаты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в транспортном комплексе столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на станции метро “Печатники” при досмотре службой безопасности у пассажира была выявлена коробка с предметами, внешне напоминающими гранаты. Мужчина был передан сотрудникам полиции, а содержимое коробки передано на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, после проведения экспертизы было установлено, что гранаты являются сувенирной продукцией и угрозы не представляют.

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