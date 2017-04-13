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16:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области вынесен приговор гендиректору «Кингкоула»

Генерального директора «Кингкоула» признали виновным в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.

Владимир Пожидаев получил 5 лет колонии общего режима и штраф в 350 тысяч рублей. Также его лишили права занимать аналогичные должности в течение двух лет. Однако пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета.

Напомним, по данным следствия, с апреля 2015 года по март 2016 года гендиректор не выплатил зарплату 156 работникам гуковского филиала, сумма задолженности составила более 17 миллионов рублей. При этом на счетах предприятия деньги были, но их потратили на иные цели.

Кроме того, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года обвиняемый злоупотребил полномочиями. Пожидаев заключил договора купли-продажи с ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная». Они поставляли добытый уголь, который продавали. Однако оплату организации-поставщики не получали.

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