В Ростовской области вынесен приговор гендиректору «Кингкоула»

Владимир Пожидаев получил 5 лет колонии общего режима и штраф в 350 тысяч рублей. Также его лишили права занимать аналогичные должности в течение двух лет. Однако пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета.

Напомним, по данным следствия, с апреля 2015 года по март 2016 года гендиректор не выплатил зарплату 156 работникам гуковского филиала, сумма задолженности составила более 17 миллионов рублей. При этом на счетах предприятия деньги были, но их потратили на иные цели.