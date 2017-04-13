Преподавателя колледжа будут судить за взятки и служебный подлог в Ростове

Как сообщает следственное управление СКР по региону, женщине инкриминируются ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, весной 2016 года обвиняемая получила от 11 учащихся колледжа взятки на общую сумму 144 тысячи рублей за проставление в зачетках, экзаменационных и зачетных ведомостях положительных итоговых оценок без фактической проверки знаний.

Сообщается также, что завотделением, преподававшая математику, внесла в ведомости и зачетные книжки ложные сведения о сдаче экзамена по этому предмету учащимися, которые на нем не присутствовали.