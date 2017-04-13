Преподавателя колледжа будут судить за взятки и служебный подлог в Ростове
Бывшую заведующую заочным отделением одного из ростовских колледжей будут судить в донской столице за получение взяток и служебный подлог.
Бывшую заведующую заочным отделением одного из ростовских колледжей будут судить в донской столице за получение взяток и служебный подлог.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, женщине инкриминируются ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, весной 2016 года обвиняемая получила от 11 учащихся колледжа взятки на общую сумму 144 тысячи рублей за проставление в зачетках, экзаменационных и зачетных ведомостях положительных итоговых оценок без фактической проверки знаний.
Сообщается также, что завотделением, преподававшая математику, внесла в ведомости и зачетные книжки ложные сведения о сдаче экзамена по этому предмету учащимися, которые на нем не присутствовали.