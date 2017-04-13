Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Украина отказывается от всех законов СССР
Как красиво оформить нишу в интерьере
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
18:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане суд по иску прокуратуры приостановил незаконную деятельность предприятия по сбросу неочищенных стоков в охранную зону водного объекта в Муслюмовском районе, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Источник: ИА Татар-информ

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что сточные воды с многоквартирных домов в селе Муслюмово и филиала ООО УК «Просто молоко», без правоустанавливающих документов, сбрасываются через канализационную насосную станцию на поля фильтрации, где происходит осаждение взвешенных частиц.

В связи с этим возникает угроза загрязнения реки Ик, являющейся памятником природы регионального значения и источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО УК «Просто молоко» административное дело по статьям «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение», «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

Кроме того, в адрес руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского района внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод до получения правоустанавливающих документов на земельный участок и поля фильтрации, и обязал предприятие прекратить прием стоков с многоквартирных домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым
США признались в авиаударе по союзникам в Сирии
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
Первый канал отказался показывать «Евровидение»
Трамп собирается добывать полезные ископаемые на Луне
В ГД внесен законопроект об отмене дня тишины перед выборами
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Минфин предложит правительству план регулирования биткоина
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь