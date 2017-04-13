Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что сточные воды с многоквартирных домов в селе Муслюмово и филиала ООО УК «Просто молоко», без правоустанавливающих документов, сбрасываются через канализационную насосную станцию на поля фильтрации, где происходит осаждение взвешенных частиц.

В связи с этим возникает угроза загрязнения реки Ик, являющейся памятником природы регионального значения и источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО УК «Просто молоко» административное дело по статьям «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение», «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

Кроме того, в адрес руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского района внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод до получения правоустанавливающих документов на земельный участок и поля фильтрации, и обязал предприятие прекратить прием стоков с многоквартирных домов.