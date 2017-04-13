Рухнувший столб придавил иномарку в Волгограде

По сообщению очевидцев, железобетонный столб переломился у самого основания, накренился и повис на проводах линии электропередач. По счастливой случайности пострадала только одна машина.

По свидетельству некоторых горожан, столб рухнул из-за наезда на него автомобиля.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.