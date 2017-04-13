Рухнувший столб придавил иномарку в Волгограде
13 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда фонарный столб рухнул на припаркованный у Волгоградского Тракторного завода автомобиль, сообщает ВДТВ.
13 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда фонарный столб рухнул на припаркованный у Волгоградского Тракторного завода автомобиль, сообщает ВДТВ.
По сообщению очевидцев, железобетонный столб переломился у самого основания, накренился и повис на проводах линии электропередач. По счастливой случайности пострадала только одна машина.
По свидетельству некоторых горожан, столб рухнул
В результате происшествия никто из людей не пострадал.