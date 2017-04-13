Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Украина отказывается от всех законов СССР
В Мексике из самолета выбросили трех человек
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
16:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге автомобиль-«призрак» сбил ребенка

Водителя ищут.

Вечером 13 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Щербакова неустановленный автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу на красный свет. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, авария произошла около 17.30. Водитель с места ДТП скрылся. По предварительным данным, это был черный Nissan Qashqai.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 269−77−00 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нефтяники Увата защитились от энергодефицита
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Силы коалиции по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции
СК раскрыл подробности дела против Леонида Маркелова
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь