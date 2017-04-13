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16:47 (мск), источник: Volga News

Пять машин на стоянке у дома по ул. Водников потушены

В четверг, 13 апреля, в 15:40, пожарные закончили тушить пять горевших машин на стоянке неподалеку от дома № 59 по ул. Водников, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что пожарные выехали на тушение автомобилей в 15:17.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия горели пять автомобилей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109, и две легковушки ВАЗ-2106.

По уточненным данным в их тушении участвовали 14 человек, которые использовали три единицы спецтехники. Очаг возгорания был локализован в 15:37, а через три минуты пожар удалось полностью ликвидировать.

Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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