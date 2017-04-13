Пять машин на стоянке у дома по ул. Водников потушены

Напомним, что пожарные выехали на тушение автомобилей в 15:17.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия горели пять автомобилей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109, и две легковушки ВАЗ-2106.

По уточненным данным в их тушении участвовали 14 человек, которые использовали три единицы спецтехники. Очаг возгорания был локализован в 15:37, а через три минуты пожар удалось полностью ликвидировать.

Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.