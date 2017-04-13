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18:20 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ищут подозреваемую в сбыте фальшивых денег при покупке ритуальных принадлежностей

Стражи порядка опубликовали фоторобот женщины.

Источник: 36.мвд.рф

В полицию обратился воронежец с заявлением о том, что указанная на фотографии женщина хотели купить ритуальные принадлежности. Она пыталась расплатиться купюрой в 5 тысяч рублей. У банкноты были явные признаки того, что это фальшивка.

Стражи порядка обратились к тем, кто торгует венками и прочими принадлежностями, чтобы те помогли опознать женщину. А также внимательно посмотрели свои купюры. Особое внимание стоит обратить на 5-тысячные купюры.

«Если обнаружите поддельную банкноту, звоните 84733511216», — рассказали в МВД.

Напомним, пытаться сбыть фальшивку не стоит. Можно попасть под статью, по которой грозит до 8 лет тюрьмы.

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