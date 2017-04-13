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17:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде адвокат отправится в тюрьму за мошенничества

Злоумышленник признан виновным по двум эпизодам преступлений.

Адвокат адвокатской палаты Московской области отправится в тюрьму за два эпизода мошенничества, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

4 октября 2016 года в деревне Никульское Кстовского района обвиняемый путем обмана получил от пострадавшего часть взятки в размере 125 тысяч рублей, которые якобы предназначались судье Канавинского районного суда за смягчение наказания подсудимому. Мужчине грозило 18 лет тюрьмы, а злоумышленник пообещал, что срок наказания сократится вдвое. При передаче денег он был задержан.

Кроме того, в 2013 году подсудимый и его соучастник сообщили директору фирмы ложные сведения о том, что на него будет заведено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов). За взятку в размере одного миллиона рублей они пообещали решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. В декабре 2013 года соучастник был задержан при получении 155 тысяч рублей. Соучастник был осужден, причастность адвоката доказать не удалось. И только в 2017 году следователи добыли доказательства, подтверждающие его вину. Суд назначил мужчине 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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