Нижегородца обвинили в выводе 5,5 млн евро в Великобританию

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего нижегородца, обвиняемого в выводе 5,5 млн евро в Великобританию на основании фиктивных документов, сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода.

По версии следствия, обвиняемый был директором фирмы, созданной специально для незаконных валютных операций. Он представил в один из банков фиктивные договоры с английской компанией, но основании которых якобы собирался инвестировать средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения.

Всего от имени организации, которую возглавлял обвиняемый, заключено 11 типовых договоров, на основании которых на расчетный счет иностранной компании переведено 5,5 млн евро, что на тот момент было эквивалентно свыше 247 млн рублей.

Сейчас дело передано в Нижегородский районный суд, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.