Митянина: В больницах Петербурга находится 41 пострадавший после взрыва в метро

На амбулаторном лечении на данный момент, по словам чиновницы, находятся 39 раненых после взрыва. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще 5 — средней тяжести, 34 — удовлетворительно.

Как уже писала «Фонтанка», в ночь на 12 апреля в Военно-медицинской академии умер еще один пострадавший во время взрыва в метро Петербурга. Таким образом, в теракте погибло 15 человек (14 пассажиров и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов).

5 апреля, спустя два дня после взрыва, в Москве и Петербурге были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников и причастности к теракту.