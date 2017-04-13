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18:06 (мск), источник: Фонтанка

Митянина: В больницах Петербурга находится 41 пострадавший после взрыва в метро

В больницах Петербурга остается 41 пострадавший во время теракта на станции метро «Технологический институт». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает вице-губернатор Анна Митянина.

Источник: РИА "Новости"

На амбулаторном лечении на данный момент, по словам чиновницы, находятся 39 раненых после взрыва. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще 5 — средней тяжести, 34 — удовлетворительно.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Как уже писала «Фонтанка», в ночь на 12 апреля в Военно-медицинской академии умер еще один пострадавший во время взрыва в метро Петербурга. Таким образом, в теракте погибло 15 человек (14 пассажиров и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов).

5 апреля, спустя два дня после взрыва, в Москве и Петербурге были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников и причастности к теракту.

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