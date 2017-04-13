Митянина: В больницах Петербурга находится 41 пострадавший после взрыва в метро
В больницах Петербурга остается 41 пострадавший во время теракта на станции метро «Технологический институт». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает
В больницах Петербурга остается 41 пострадавший во время теракта на станции метро «Технологический институт». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает
На амбулаторном лечении на данный момент, по словам чиновницы, находятся 39 раненых после взрыва. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще 5 — средней тяжести, 34 — удовлетворительно.
Как уже писала «Фонтанка», в ночь на 12 апреля в
5 апреля, спустя два дня после взрыва, в Москве и Петербурге были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников и причастности к теракту.