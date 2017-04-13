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18:32 (мск), источник: Nur.kz

Певец Ернар Айдар попал в серьезное ДТП на трассе Алматы-Шымкент

Внедорожник артиста перевернулся несколько раз.

Источник: Nur.kz

Знаменитый певец Ернар Айдар попал в серьезную аварию. Артист возвращался с гастролей с Шымкента в ночь на 12 апреля.

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Однако доехать в целости и сохранности до южной столицы певцу не удалось. Из-за позднего времени суток уставший водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, передает корреспондент NUR.KZ.

Неуправляемый внедорожник несколько раз перевернулся, в результате чего за доли секунды превратился в груду искореженного металла. Как стало известно, водитель артиста, можно сказать, родился в рубашке, не получив серьезных повреждений.

Источник: Nur.kz

В машине также находился брат Ернара, получивший перелом ребер. Сам Ернар в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

По словам администратора певца, из-за того, что Ернар находился на заднем сидении авто и не был пристегнут, основной удар пришел на позвоночник, в тот момент, когда автомобиль опрокинулся на крышу.

Источник: Nur.kz
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