Певец Ернар Айдар попал в серьезное ДТП на трассе Алматы-Шымкент

Знаменитый певец Ернар Айдар попал в серьезную аварию. Артист возвращался с гастролей с Шымкента в ночь на 12 апреля.

Безработный астанчанин сел в тюрьму, чтобы не сидеть на шее у мамы

Однако доехать в целости и сохранности до южной столицы певцу не удалось. Из-за позднего времени суток уставший водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, передает корреспондент NUR.KZ.

Неуправляемый внедорожник несколько раз перевернулся, в результате чего за доли секунды превратился в груду искореженного металла. Как стало известно, водитель артиста, можно сказать, родился в рубашке, не получив серьезных повреждений.