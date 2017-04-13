Певец Ернар Айдар попал в серьезное ДТП на трассе Алматы-Шымкент
Внедорожник артиста перевернулся несколько раз.
Внедорожник артиста перевернулся несколько раз.
Знаменитый певец Ернар Айдар попал в серьезную аварию. Артист возвращался с гастролей с Шымкента в ночь на 12 апреля.
Однако доехать в целости и сохранности до южной столицы певцу не удалось.
Неуправляемый внедорожник несколько раз перевернулся, в результате чего за доли секунды превратился в груду искореженного металла. Как стало известно, водитель артиста, можно сказать, родился в рубашке, не получив серьезных повреждений.
В машине также находился брат Ернара, получивший перелом ребер. Сам Ернар в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.
По словам администратора певца,