Массовое ДТП в Оргеевском районе: человек госпитализирован

Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту Кишинёв-Оргеев.

В результате аварии одному из участников понадобилась медицинская помощь. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

На фотографиях, которые сделали очевидцы, видно, что все три автомобиля серьёзно повреждены.