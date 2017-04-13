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18:00 (мск), источник: Publika.md

Массовое ДТП в Оргеевском районе: человек госпитализирован

Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту Кишинёв-Оргеев.

Источник: Publika.md

Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту Кишинёв-Оргеев.

В результате аварии одному из участников понадобилась медицинская помощь. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

На фотографиях, которые сделали очевидцы, видно, что все три автомобиля серьёзно повреждены.

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