Массовое ДТП в Оргеевском районе: человек госпитализирован
Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту
Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту
Недалеко от села Пересечина столкнулись три автомобиля. Одним из участников ДТП стал микроавтобус, который следовал по маршруту
В результате аварии одному из участников понадобилась медицинская помощь. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
На фотографиях, которые сделали очевидцы, видно, что все три автомобиля серьёзно повреждены.