Жителю Ростова предъявили обвинение за взрыв самодельной бомбы возле школы

Обвинение предъявили в преступлениях по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, Эдуард Шарапов изготовил самодельное взрывное устройство, замаскировав его под ручной фонарик. Мужчина хотел использовать бомбу в качестве орудия для убийства своего знакомого, с которым у него имелись длительные личные неприязненные отношения.

«Заранее зная маршрут своего знакомого к месту работы он разместил взрывное устройство под видом включенного ручного фонарика на пути следования мужчины. После того, как знакомый поднял оставленный Шараповым фонарик и попытался его выключить, произошел взрыв», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В результате потерпевший получил повреждения мягких тканей лица, в том числе травматическую ампутацию правой кисти и другие травмы. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью. Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове 6 апреля на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической возле лицея № 5 произошел взрыв. 46-летний мужчина подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Позднее следователи установили мотивы мужчины, устроившего взрыв.