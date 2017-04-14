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07:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже девушку обманули на 700 тысяч рублей с Kia Sportage

Подозреваемый уже признал свою вину.

32-летняя жительница Воронежа на днях обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что 25 марта 2017-го её знакомый завладел принадлежащей девушке иномаркой Kia Sportage.

«Сделал он это под предлогам ремонта машины, — рассказали в региональном МВД. — Потерпевшая заявила в полицию о преступлении, как только поняла, что стала жертвой обмана».

Ущерб составил 700 тысяч рублей. 27-летнего подозреваемого задержали. Он свою вину признал. Оказалось, что машина уже перепродана в Ростовскую область.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит 6 лет тюрьмы.

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