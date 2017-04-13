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18:53 (мск), источник: Tengrinews

Лифт с пассажирами сорвался в одном из ЖК Астаны

В жилом доме в Астане сорвался лифт, в котором находились восемь человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу.

Источник: Tengrinews

В жилом доме в Астане сорвался лифт, в котором находились восемь человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

По данным ДВД, в 18.50 поступило сообщение о том, что в ЖК «Эдем палас» возникли неполадки с лифтом.

«По приезде было обнаружено, что в лифте находились восемь человек, из них шестеро взрослых, двое — несовершеннолетние девочки пяти и шести лет. Как было установлено, лифт поднялся до шестого этажа и медленно, не открывая при этом двери, начал спускаться до первого этажа. С первого этажа он резко сорвался вниз до уровня подвала», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Двери открыли прибывшие на место полицейские и сотрудники компании, обслуживающей лифт. «Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 306 УК РК “Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. Назначаются соответствующие экспертизы», — сообщили в полиции.

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