В Воронеже 10 владельцам подпольных казино грозит до 6 лет колонии
Дело передали на рассмотрение в суд.
Дело передали на рассмотрение в суд.
Воронежские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении 10 местных жителей. Двое мужчин и 10 женщин от 24 до 35 лет незаконно организовали сразу несколько игровых клубов.
В СК установили, что с заведения работали с середины весны 2016 года по 2 ноября 2016 года. Они располагались в нежилых помещениях Коминтерновского и Ленинского района.
«В ходе обысков изъяли 15 игровых автоматов, 6 игровых плат к ним, 19 системных блоков, мобильные телефонов, тетради с рабочими записями, деньги и документы», — рассказали в
На предварительном следствии девять из 10 обвиняемых признали вину и дали показания. Сейчас дело направили на рассмотрение в суд. Организатором нелегального бизнеса грозит до 6 лет колонии.