Омская школьница сломала ногу в яме на Иртышской набережной
На провал в пешеходной зоне жалуются уже не в первый раз.
На провал в пешеходной зоне жалуются уже не в первый раз.
Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Ученица гимназии Настя Александрова пожаловась на травму, которую получила во время прогулки по Иртышской набережной. По дороге из школы девочка не заметила провал на тротуаре, упала и получила перелом голеностопа. К посту приложены фото пешеходной дорожки.
— Шла из школы по Иртышской Навережной… в итоге не заметила и сломала голеностоп ! Что с этим городом не так? — возмущается школьница.
В комментариях не все отнеслись с пониманием к жалобе девочки. Некоторые автоматически посчитали, что она сама виновата — не смотрела под ноги. Другие пользователи все же считают, что тротуары должны быть безопасными, независимо от степени внимательности пешеходов.
Отметим, деформация тротуара на пешеходной зоне набережной происходит уже далеко не в первый раз. Омичи уже жаловались, что под землю уходит дорожка у магазина «Океан».