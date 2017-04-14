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07:36 (мск), источник: Om1.ru

Омская школьница сломала ногу в яме на Иртышской набережной

На провал в пешеходной зоне жалуются уже не в первый раз.

Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Ученица гимназии Настя Александрова пожаловась на травму, которую получила во время прогулки по Иртышской набережной. По дороге из школы девочка не заметила провал на тротуаре, упала и получила перелом голеностопа. К посту приложены фото пешеходной дорожки.

— Шла из школы по Иртышской Навережной… в итоге не заметила и сломала голеностоп ! Что с этим городом не так? — возмущается школьница.

В комментариях не все отнеслись с пониманием к жалобе девочки. Некоторые автоматически посчитали, что она сама виновата — не смотрела под ноги. Другие пользователи все же считают, что тротуары должны быть безопасными, независимо от степени внимательности пешеходов.

Отметим, деформация тротуара на пешеходной зоне набережной происходит уже далеко не в первый раз. Омичи уже жаловались, что под землю уходит дорожка у магазина «Океан».

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