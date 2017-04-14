Омская школьница сломала ногу в яме на Иртышской набережной

Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Ученица гимназии Настя Александрова пожаловась на травму, которую получила во время прогулки по Иртышской набережной. По дороге из школы девочка не заметила провал на тротуаре, упала и получила перелом голеностопа. К посту приложены фото пешеходной дорожки.

— Шла из школы по Иртышской Навережной… в итоге не заметила и сломала голеностоп ! Что с этим городом не так? — возмущается школьница.