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21:12 (мск), источник: Фонтанка

Стала известна личность пострадавшего при взрыве на Васильевском острове

Пострадавший при взрыве, который произошел 13 апреля у библиотеки на улице Кима в Петербурге — 17-летний житель Всеволожска.

Как стало известно «Фонтанке», молодой человек является студентом первого курса химического факультета технологического университета. Учится на дневном отделении бюджетной формы.

По предварительной информации, семья пострадавшего ранее проживала на Васильевском острове.

Как говорят, студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

Пока специалисты не могут установить состав устройства, которое взорвалось. По предварительной информации, оно было безоболочное и без поражающих элементов.

Сейчас студент находится в больнице Святой Марии Магдалины, его оперируют. При поступлении медики оценили состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

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