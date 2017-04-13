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21:25 (мск), источник: РИА Новости

Полиция установила личность смертника, подорвавшего церковь в Египте

КАИР, 13 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция установила личность смертника, совершившего подрыв в церкви в городе Танта в Египте в минувшее воскресенье, сообщает новостной портал «Йоум7» со ссылкой на заявление МВД Египта.

Источник: РИА Новости

«Удалось установить личность исполнителя теракта в Танте. Это Мамдух Амин Мухаммед Багдади, родившийся 25 июня 1977 года в Кене», — говорится в документе. Личность удалось установить по анализу ДНК останков на месте теракта и его сравнению с ДНК его родственников. Сообщается, что исполнитель находился в розыске.

Два взрыва прогремели 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли, по разным данным, от 28 до 31 человека, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре сотрудника полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, кабмин утвердил это решение.

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