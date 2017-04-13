Полиция установила личность смертника, подорвавшего церковь в Египте

«Удалось установить личность исполнителя теракта в Танте. Это Мамдух Амин Мухаммед Багдади, родившийся 25 июня 1977 года в Кене», — говорится в документе. Личность удалось установить по анализу ДНК останков на месте теракта и его сравнению с ДНК его родственников. Сообщается, что исполнитель находился в розыске.

Два взрыва прогремели 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли, по разным данным, от 28 до 31 человека, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре сотрудника полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.