В Петербурге завели дело после ранения подростка при взрыве

Ранее в пресс-службе городского главка МВД РИА Новости сообщили, что подросток был госпитализирован после взрыва у него неустановленного устройства в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга.

«По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Следователи не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.