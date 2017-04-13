В Петербурге завели дело после ранения подростка при взрыве
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования подростка при взрыве неустановленного предмета в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования подростка при взрыве неустановленного предмета в
Ранее в
«По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу
Следователи не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.
На место происшествия выехали следователи и