Жизнь пострадавшего от взрыва петербуржца находится вне опасности
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Юноша, пострадавший при взрыве у него в руках неустановленного предмета, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Юноша, пострадавший при взрыве у него в руках неустановленного предмета, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила
Ранее в
«Около 18:50 в руках подростка 1999 года рождения взорвался неустановленный предмет. Пострадавший доставлен в реанимацию ДГБ № 2. Угрозы жизни нет», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.