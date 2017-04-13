В Испании задержали получившего убежище в ЕС члена политсовета карельского «Яблока»

По ее словам, 5 апреля полиция Финляндии вернула Попову загранпаспорт. «Он купил путевку на море в Испанию и 7 апреля вылетел. Спокойно прошел паспортный контроль. 12 апреля в гостиницу к нему пришли полицейские, он был задержан», — сказала собеседница агентства.

Кравчук подчеркнула, что из списка разыскиваемых Интерполом ее супруг был исключен еще полтора назад.

Она добавила, что адвокат уже связался с министерством иностранных дел Финляндии и рассказал о случившемся, но ситуация осложняется тем, что консульство Финляндии в Испании сейчас не работает в связи с Пасхой — ведомство откроется только на следующей неделе. Кравчук надеется, что ее муж будет возвращен в Финляндию.

Ранее сообщалось, что в мае 2015 года Попов был заочно арестован Петрозаводским горсудом в рамках дела о мошенничестве с муниципальной собственностью. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2017 года власти Финляндии предоставили Попову политическое убежище на четыре года.

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы депутат Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат Петросовета Ольга Залецкая («Яблоко») и гендиректор ТД «Ленторг» Александра Корнилова, обманув и злоупотребив доверием должностных лиц мэрии Петрозаводска и управления Росреестра, приобрели право на здание, в котором размещалось муниципальное предприятие «Петропит». Фактически здание купила Анастасия Кравчук на аукционе, она же была единственным участником конкурса. Директором «Петропита» в свое время была Залецкая.

Как отмечал СКР, при рыночной стоимости здания, превышающей 61 млн руб., оно было приобретено за 18, превышающей 61 млн руб., то есть Петрозаводску был причинен ущерб на сумму более 42,7 млн руб. Организатором мошенничества, по версии следствия, считается Попов.

В настоящее время суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой.