В деле о гибели детей на Сямозере появился еще один подозреваемый
В деле о гибели детей на Сямозере появился еще один обвиняемый. Следствие предъявило обвинение бывшему сотруднику ООО «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину.
В деле о гибели детей на Сямозере появился еще один обвиняемый. Следствие предъявило обвинение бывшему сотруднику ООО «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину.
Как передает ТАСС, об этом сообщил следователь в горсуде Петрозаводска во время продления срока ареста на два месяца директору фирмы Елене Решетовой.
Он уточнил, что Ильин являлся инструктором в лагере, а в настоящее время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.
ИА «Карелinform» пишет, что в среду суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста директора фирмы и лагеря Елены Решетовой. Ее отправили под домашний арест до 18 июня.
Домашний арест назначен Решетовой по месту проживания в Москве после завершения срока нахождения под стражей после 19 апреля.
Напомним, фигурантами уголовного дела являются директор фирмы и лагеря Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Им предъявлено обвинение по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оставление в опасности».
Во время шторма 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей.