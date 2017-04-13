В деле о гибели детей на Сямозере появился еще один подозреваемый

Как передает ТАСС, об этом сообщил следователь в горсуде Петрозаводска во время продления срока ареста на два месяца директору фирмы Елене Решетовой.

Он уточнил, что Ильин являлся инструктором в лагере, а в настоящее время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

ИА «Карелinform» пишет, что в среду суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста директора фирмы и лагеря Елены Решетовой. Ее отправили под домашний арест до 18 июня.

Домашний арест назначен Решетовой по месту проживания в Москве после завершения срока нахождения под стражей после 19 апреля.

Напомним, фигурантами уголовного дела являются директор фирмы и лагеря Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Им предъявлено обвинение по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оставление в опасности».

Во время шторма 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей.