Полиция передала оппозиционера Вячеслава Мальцева Следственному комитету

«Мальцева увезли в Следственный комитет, как мне сообщили, федеральный», — приводит его слова агентство. Также Романов добавил, что, насколько ему известно, Мальцева «допрашивали как свидетеля по 26 марта». ​Кроме того, собеседник «Интерфакса» отметил, что к задержанному оппозиционеру не допустили адвокатов. Также защитникам, по словам Романова, отказались сообщать, куда доставят их подопечного.

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Ранее, 13 апреля, по информации издания «Свободные новости», в квартире Мальцева прошел обыск. При этом, как отмечало издание, для того, чтобы попасть в помещение представители правоохранительных органов выпилили дверь. В пресс-службе столичного суда РБК позже пояснили, что постановление о проведении обысков было вынесено 11 апреля.

По информации знакомого с ситуацией источника ТАСС, задержание оппозиционера было связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти во время оппозиционной акции в Москве, которая состоялась 26 марта.