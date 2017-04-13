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23:20 (мск), источник: РБК

Полиция передала оппозиционера Вячеслава Мальцева Следственному комитету

Оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, задержанного 13 апреля и доставленного в этот же день в Москву, из ОВД «Тверское» перевозят в Следственный комитет. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал соратник политика, представитель движения «Новая оппозиция» Денис Романов.

«Мальцева увезли в Следственный комитет, как мне сообщили, федеральный», — приводит его слова агентство. Также Романов добавил, что, насколько ему известно, Мальцева «допрашивали как свидетеля по 26 марта». ​Кроме того, собеседник «Интерфакса» отметил, что к задержанному оппозиционеру не допустили адвокатов. Также защитникам, по словам Романова, отказались сообщать, куда доставят их подопечного.

Эту информацию «РИА Новости» подтвердил адвокат оппозиционера Сергей Бадамшин. ​

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Ранее, 13 апреля, по информации издания «Свободные новости», в квартире Мальцева прошел обыск. При этом, как отмечало издание, для того, чтобы попасть в помещение представители правоохранительных органов выпилили дверь. В пресс-службе столичного суда РБК позже пояснили, что постановление о проведении обысков было вынесено 11 апреля.

По информации знакомого с ситуацией источника ТАСС, задержание оппозиционера было связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти во время оппозиционной акции в Москве, которая состоялась 26 марта.

После задержания, как сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев, у Мальцева случился сердечный приступ.

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