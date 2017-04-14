Соратники оппозиционера Мальцева нашли его в московском ОВД «Лужники»

«В настоящий момент Мальцев находится в ОВД “Лужники”, к нему направляются адвокаты», — сказал Ковалев. Он также сообщил, что не располагает информацией о том, был ли Мальцев в четверг доставлен в Следственный комитет РФ.

Ранее соратники Мальцева сообщали, что его увезли из ОВД «Тверское» в Следственный комитет для допроса.

Утром в четверг Мальцев, выдвигавшийся от партии «ПАРНАС» кандидатом на выборах в Госдуму осенью 2016 года, сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого задержали его. Мальцев транслировал в интернете задержание и обыск в квартире, которые, как видно из документов, проводились на основании постановления Басманного районного суда Москвы.

По словам Ковалева, Мальцев после задержания перенёс сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

Мальцев неоднократно принимал участие в мероприятиях «Новой оппозиции» — созданного в 2016 году объединения либералов, демократов и националистов. Лидерами движения являются Иван Белецкий и Юрий Горский, а также гражданский активист Марк Гальперин. В частности, Мальцев принимал участие в «прогулке оппозиции» 2 апреля, в ходе которой, по данным Ковалева, на Триумфальной площади в Москве были задержаны около 40 человек.

Что касается Белецкого и Горского, то у них, как сообщалось, в четверг в Москве также прошли обыски.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила «Интерфаксу», что обыски у Мальцева и Горского прошли по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

По последним данным, Белецкий вышел из отделения полиции в Москве после допроса в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, возбужденных в связи с несанкционированными акциями протеста 26 марта.

Горский, как сообщалось, также вышел из отделения полиции в Москве после составления протокола о препятствии работе следствия, он будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.