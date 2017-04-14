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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Банкрот-миллионер из Владивостока лишится состояния в суде

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о ложном банкротстве коммерсанта, скрывавшегося от миллионных долгов, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.

Прокуратура Владивостока утвердила очередное обвинительное заключение по уголовному делу против местного бизнесмена. Его обвиняют в сокрытии имущества при банкротстве, повлекшем крупный ущерб. По версии следствия, преступление совершено гендиректором ООО «Энергосбыт».

Весной 2015 года фигурант вывел активы своей компании, а после инициировал процедуру банкротства. Тем самым был причинен крупный ущерб ООО «Энергосбыт», а также его кредиторам (ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «ДЭК»), на общую сумму в 5, 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в Ленинский суд Владивостока.

ИА Дейта уже не раз писало о неудавшейся афере находчивого предпринимателя. Это второе уголовное дело против него, которое дошло до суда. В конце февраля прокуратурой города утверждено заключение по делу о его неправомерных действиях при банкротстве возглавляемого им общества. Тогда в результате его действий был причинен ущерб на общую сумму свыше 8 млн рублей, который фигурант возместил добровольно.

Вилитари Филатов.

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