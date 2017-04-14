Фальшивые кредиты подвели под суд двух жительниц Приморья

«Прокуратура Михайловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, бухгалтер-кассир и агент филиала кредитного потребительского кооператива, расположенного в Михайловском районе с мая 2015 года по март 2016 года изготовили 25 подложных договоров потребительского займа на разные суммы, оформив их на граждан, которые ничего не знали об этом», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Фигурантки похитили в общей сложности два миллиона 351 тысячу рублей, деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

«Сейчас уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.