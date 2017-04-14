Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Что иностранные СМИ пишут о встрече Тиллерсона с Путиным
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Фальшивые кредиты подвели под суд двух жительниц Приморья

В Приморье суд рассмотрит дело о хищении денег в особо крупном размере сотрудниками кредитного потребительского кооператива, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Прокуратура Михайловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, бухгалтер-кассир и агент филиала кредитного потребительского кооператива, расположенного в Михайловском районе с мая 2015 года по март 2016 года изготовили 25 подложных договоров потребительского займа на разные суммы, оформив их на граждан, которые ничего не знали об этом», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Фигурантки похитили в общей сложности два миллиона 351 тысячу рублей, деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

«Сейчас уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Япония сполна заплатит России за морскую траву
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь