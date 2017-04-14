Фальшивые кредиты подвели под суд двух жительниц Приморья
В Приморье суд рассмотрит дело о хищении денег в особо крупном размере сотрудниками кредитного потребительского кооператива, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье суд рассмотрит дело о хищении денег в особо крупном размере сотрудниками кредитного потребительского кооператива, сообщает ИА «Дейта».
«Прокуратура Михайловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве. По версии следствия,
Фигурантки похитили в общей сложности два миллиона 351 тысячу рублей, деньгами они распорядились по собственному усмотрению.
«Сейчас уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.
Анна Иваницына.