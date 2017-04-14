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04:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровска сначала помогла мужчине, а потом обокрала его

В Хабаровске 21-летняя местная жительница обокрала мужчину.

Потерпевшему нужно было срочно перевести деньги на карту друга. В одном из магазинов он познакомился с фигуранткой и рассказал ей о своей проблеме. Девушка помогла заявителю: она подарила ему одну из своих банковских карт, чтобы он мог выполнить необходимую операцию.

Через неделю потерпевший узнал, что с его счета списаны 70 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленница присвоила чужие деньги с помощью мобильного приложения.

Сейчас хабаровчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД Росси по краю.

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