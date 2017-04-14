Жительница Хабаровска сначала помогла мужчине, а потом обокрала его

Потерпевшему нужно было срочно перевести деньги на карту друга. В одном из магазинов он познакомился с фигуранткой и рассказал ей о своей проблеме. Девушка помогла заявителю: она подарила ему одну из своих банковских карт, чтобы он мог выполнить необходимую операцию.

Через неделю потерпевший узнал, что с его счета списаны 70 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленница присвоила чужие деньги с помощью мобильного приложения.