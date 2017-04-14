Пожар в жилом доме Хабаровского поселка Березовка едва не унес десятки жизней

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Пожар в жилом доме в микрорайоне Березовка в Хабаровске едва не стал причиной очередной трагедии. Причиной пожара стало возгорание в кладовке, расположенной в подъезде между этажами, сообщил корр. ИА AmurMedia со ссылкой на главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарно-спасательная служба Хабаровска в 19.50 приняло сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поселка Березовка. Незамедлительно к месту вызовы были натравлены 4 единицы техники и 15 человек личного состава от 35-ой пожарной части и Специализированной пожарно-спасательной части Хабаровского края.

На момент прибытия пожарного подразделения в в третьем подъезде между четвертым и пятым этажом горело бытовое помещение на площади 15 кв. Метров. Благодаря незамедлительному прибытию пожарных на место и слаженным действиям сотрудников МЧС, жертв удалось избежать. Из здания было эвакуировано 23 человека, 8 человек были выведены силами пожарных. Пожар был полностью ликвидирован в 20.32.

В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.