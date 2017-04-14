Стали известны подробности погони за пьяным водителем в Свердловской области
В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя.
В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя.
Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России региона, 7 апреля патрульный экипаж ДПС нес службу в пригороде
Полицейские выехали на поиски автомобиля. Похожий по приметам автомобиль они увидели на улице Калинина. При попытке его остановить, водитель продолжил движение.
Нарядом ДПС было принято решение о преследовании — злоумышленник направился в сторону выезда из города по автодороге
В районе деревни Брод к полицейским присоединились еще два патрульных автомобиля ГИБДД.
Дальше преследование ВАЗ-2114 продолжилось по автодорогам «Южный обход» и
В районе железнодорожного переезда на 15 км автодороги
Как ранее сообщалось, полицейские связались с представителями «РЖД», которые оказали содействие полицейским — пришлось закрыть Коптеловский железнодорожный переезд. В результате ВАЗ был заблокирован удерживающими устройствами железнодорожного переезда.
За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же, как выяснилось позже, данный водитель вообще никогда не получал водительского удостоверения.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения злоумышленник отказался.
Шофёра арестовали на срок 15 суток.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в Тавде местный житель приговорен к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В колонии строгого режима ему предстоит провести 10 месяцев.