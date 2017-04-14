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08:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Стали известны подробности погони за пьяным водителем в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России региона, 7 апреля патрульный экипаж ДПС нес службу в пригороде Каменска-Уральского. К инспекторам подошел мужчина и рассказал, что на автомобиле ВАЗ-2114 передвигается пьяный водитель.

Полицейские выехали на поиски автомобиля. Похожий по приметам автомобиль они увидели на улице Калинина. При попытке его остановить, водитель продолжил движение.

Нарядом ДПС было принято решение о преследовании — злоумышленник направился в сторону выезда из города по автодороге Каменск-Уральский — Рыбниковское.

В районе деревни Брод к полицейским присоединились еще два патрульных автомобиля ГИБДД.

Дальше преследование ВАЗ-2114 продолжилось по автодорогам «Южный обход» и Каменск-Уральский — Усть Багаряк. Во время движения водитель многократно нарушал правила дорожного движения.

В районе железнодорожного переезда на 15 км автодороги Каменск-Уральский — Усть Багаряк водителя ВАЗа остановил только закрытый железнодорожный переезд.

Как ранее сообщалось, полицейские связались с представителями «РЖД», которые оказали содействие полицейским — пришлось закрыть Коптеловский железнодорожный переезд. В результате ВАЗ был заблокирован удерживающими устройствами железнодорожного переезда.

За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же, как выяснилось позже, данный водитель вообще никогда не получал водительского удостоверения.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения злоумышленник отказался.

Шофёра арестовали на срок 15 суток.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Тавде местный житель приговорен к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В колонии строгого режима ему предстоит провести 10 месяцев.

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