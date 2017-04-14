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05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Пожилая хабаровчанка, которую беспокоили «черные» риелторы, пропала без вести

Как предполагают в минсоцзащиты, женщина либо прячется от мошенников, либо ее где-то удерживают.

Источник: РИА "Новости"

В начале прошлого месяца в Хабаровске пропала пенсионерка Инна Савинкова. Женщина жила в двухкомнатной квартире в центре города, которой ранее интересовались риелторы. Об исчезновении хаабровчанки соседи заявили в полицию, сообщает портал «Губерния».

«Она пропала в начале марта, — рассказывает сосед пропавшей Юрий Середенко. — Пошел в полицию, сказал, что соседка пропала. Они говорят: “А вам зачем?”. Пришел участковый, я сказал, что пропала [женщина]. Вечером окна темные, стучишь в дверь — не отвечает. Он записал, я расписался, и участковый ушел. С тех пор тишина».

После вскрытия почтового ящика Инны Савинковой сотрудник ЖЭКа обнаружил квитанции и почтовое извещение, однако в этом документе было указано имя не владелицы квартиры, а другого человека. По словам соседей, с такой фамилией в их подъезде никто не живет.

Интерес к квартире женщины риелторы проявляли еще летом. Тогда неизвестные выкрали из пансионата ее 80-летнюю мать, владеющую долей в квартире, однако после вмешательства минсоцзащиты Хабаровского края женщину вернули обратно в учреждение.

После истории с похищением специалисты ведомства решили обезопасить семью от действий мошенников и признать бабушку недееспособной. В таком случае ни одна сделка купли-продажи не обходилась бы без участия минсоцзащиты. Завершить процесс не удалось — 20 января престарелая женщина скончалась. Спустя несколько недель ее дочь пропала без вести.

«Я так думаю, тут, к сожалению, может быть только два варианта. Учитывая, что женщина пока не вступила в права наследования, никто ничего с имуществом бабушки сделать не сможет. Либо она прячется от этих риелторов, которые, как нам известно, ее беспокоили, или же ее где-то удерживают до наступления факта принятия наследства. Срок наследования наступит в июне», — прокомментировала начальник управления опеки министерства социальной защиты Хабаровского края Наталья Кузнецова.

Так как от соседей заявление об исчезновении женщины в полиции не приняли, то обратиться в правоохранительные органы пришлось сотрудникам «Губернии». К сожалению, фото женщины в распоряжении редакции нет. Любую информацию о местонахождении Савинковой Инны Вадимовны можно сообщить по номеру 300−900 (телефон редакции 6ТВ) или в дежурную часть.

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