Все лесные пожары ликвидировали в Приангарье
Общая площадь возгораний составила 90 га.
Общая площадь возгораний составила 90 га.
Все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской области 13 апреля, ликвидированы. Три очага потушены в Иркутском районе, два — в Усольском и Зиминском районах, по одному — в Заларинском и Тулунском районах. Общая площадь возгораний составила 53 га, покрытых лесом, и 37 нелесных га. Об этом ИА IrkutskMediaсообщили в
В ликвидации огня было задействовано 92 сотрудника лесной охраны и семь работников предприятия, арендующего лесной участок, а также 27 единиц наземной техники.
«Средний — III класс — пожарной опасности установился в Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском,
Накануне за пренебрежение требованиями пожарной безопасности составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Всего с начала действия в области особого противопожарного режима оштрафовано 45 жителей, два юридических лица и одно должностное лицо на общую сумму 121 тысячу рублей.