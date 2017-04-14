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05:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Все лесные пожары ликвидировали в Приангарье

Общая площадь возгораний составила 90 га.

Все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской области 13 апреля, ликвидированы. Три очага потушены в Иркутском районе, два — в Усольском и Зиминском районах, по одному — в Заларинском и Тулунском районах. Общая площадь возгораний составила 53 га, покрытых лесом, и 37 нелесных га. Об этом ИА IrkutskMediaсообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В ликвидации огня было задействовано 92 сотрудника лесной охраны и семь работников предприятия, арендующего лесной участок, а также 27 единиц наземной техники.

«Средний — III класс — пожарной опасности установился в Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усть-Удинском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах. Начиная с такого класса пожарной опасности, в условиях особого противопожарного режима гражданам запрещается посещать леса. Кроме того, запрещено сжигать мусор и сухую растительность, а также применять открытый огонь в других случаях, в том числе для приготовления пищи», — отметили в ведомстве.

Накануне за пренебрежение требованиями пожарной безопасности составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Всего с начала действия в области особого противопожарного режима оштрафовано 45 жителей, два юридических лица и одно должностное лицо на общую сумму 121 тысячу рублей.

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