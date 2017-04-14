Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Студента из Красноярска задержали за убийство спустя полтора года

Молодой человек учился на первом курсе вуза.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске задержали студента, подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника в Партизанском районе. Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Из материалов уголовного дела следует, что в поселке Мана между двумя школьниками произошел конфликт. Один из 11-классников достал острый предмет и ударил своего оппонента. После этого он сбросил тело в протоку, где его обнаружила местная жительница.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать только в апреле 2017 года. В поселке о нем отзываются удовлетворительно. После окончания школы он уехал в Красноярск, где поступил в вуз. На момент задержания он учился на 1 курсе.

«В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе молодой человек вину не признал», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что к раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники Управления уголовного розыска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны РФ заподозрило США в отсутствии фактов по химатаке
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь