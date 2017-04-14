Студента из Красноярска задержали за убийство спустя полтора года

В Красноярске задержали студента, подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника в Партизанском районе. Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Из материалов уголовного дела следует, что в поселке Мана между двумя школьниками произошел конфликт. Один из 11-классников достал острый предмет и ударил своего оппонента. После этого он сбросил тело в протоку, где его обнаружила местная жительница.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать только в апреле 2017 года. В поселке о нем отзываются удовлетворительно. После окончания школы он уехал в Красноярск, где поступил в вуз. На момент задержания он учился на 1 курсе.

«В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе молодой человек вину не признал», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что к раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники Управления уголовного розыска.