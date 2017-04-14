Жителя Перми осудят за нарушение авторских прав
Обвиняемый причинил правообладателю ущерб на 171 тысяч рублей.
Обвиняемый причинил правообладателю ущерб на 171 тысяч рублей.
Жителя Перми осудят за нарушение авторских прав. 41-летнего мужчину обвиняют в хранении контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта. Расследование уголовного дела по факту незаконного использования объектов авторского права завершено.
Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, пермяк незаконно купил и хранил контрафактные материалы. В декабре 2016 года обвиняемый через Интернет сбыл программу «1С: Предприятие». Причинённый правообладателю ущерб оценивают в 171 тысяч рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.