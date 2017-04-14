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09:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Перми осудят за нарушение авторских прав

Обвиняемый причинил правообладателю ущерб на 171 тысяч рублей.

Жителя Перми осудят за нарушение авторских прав. 41-летнего мужчину обвиняют в хранении контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта. Расследование уголовного дела по факту незаконного использования объектов авторского права завершено.

Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, пермяк незаконно купил и хранил контрафактные материалы. В декабре 2016 года обвиняемый через Интернет сбыл программу «1С: Предприятие». Причинённый правообладателю ущерб оценивают в 171 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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