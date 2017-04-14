На оторвавшейся льдине погиб мужчина
Житель деревни заметил на реке льдину, за которую, как ему показалось,
Житель деревни заметил на реке льдину, за которую, как ему показалось,
На юге Красноярского края на оторвавшейся льдине погиб мужчина, сообщили 14 апреля в краевом учреждении «Спасатель».
Несчастный случай произошел на реке Туба, в районе деревни
Им осталось только передать его тело полицейским для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.
Напомним, вчера произошел еще один несчастный случай — на реке Кан ребенок провалился под лед и был унесен течением. Вчера его поисками занимались спасатели. Вчера же вечером и сегодня утром на поиски утонувшего собираются группы волонтеров из Красноярска.