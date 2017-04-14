Житель Хабаровского края обворовал котельную

Фигурант сдал краденое в пункт приема металлов, полученные деньги потратил на личные нужды. Сейчас в отношении мужчины 1969 года рождения избрана мера принуждения — обязательство о явке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМДВ России по краю.