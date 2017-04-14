Вандалы разгромили кладбище в Манском районе

Неизвестные разгромили кладбище села Шалинское в Манском районе. Вандалы разбили два памятника и повалили восемь надгробий. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев.

«Памятник у мужа сломан. Когда мы приехали с дочерью и посмотрели, памятник лежал, расколот. Ветра у нас бывают и были на неделе. И сильные, но не до такой степени, чтобы свалить гранитные памятники, которые на растворе стоят. Конечно, это уже вандализм, я считаю», — рассказала журналистам одна из жительниц села Шалинское.

Очевидцы обратились в полицию. На место выехали оперативная группа и местный участковый. Сейчас правоохранители ищут вандалов.

Ранее подобные инциденты происходили в Шарыповском районе, в Боготоле и на кладбище «Бадалык». По результатам проверок были заведены уголовные дела по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения», санкция которой предполагает арест до трех месяцев.