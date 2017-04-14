В Братске водитель автомобиля сбил 4-летнего ребенка
В Братске водитель автомобиля наехал на четырехлетнюю девочку, которую бабушка переводила через дорогу в неустановленном месте.
В Братске водитель автомобиля наехал на четырехлетнюю девочку, которую бабушка переводила через дорогу в неустановленном месте.
При этом пешеходный переход был расположен неподалеку. Как 13 апреля 2017 года сообщила
Сотрудники органов внутренних дел сообщают, что значительная часть аварий на дорогах Иркутской области происходят
Так, в Ангарске 47-летняя владелица автомобиля Toyota Vitz, следуя по улице Коминтерна, сбила шестилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в установленном месте без сопровождения взрослых. В результате аварии ребенок госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с сотрясением головного мозга и закрытой