В Братске водитель автомобиля сбил 4-летнего ребенка

При этом пешеходный переход был расположен неподалеку. Как 13 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел накануне вечером. Когда водитель увидел на дороже женщину с ребенком, он предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сотрудники органов внутренних дел сообщают, что значительная часть аварий на дорогах Иркутской области происходят из-за невнимательности пешеходов, их легкомыслия и пренебрежения собственной безопасностью и правилами дорожного движения. В текущем году по вине пешеходов произошло 111 дорожных происшествий, почти половину из которых спровоцировали дети и подростки. В результате два ребенка погибли, еще 49 получили телесные повреждения.