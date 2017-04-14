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06:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братске водитель автомобиля сбил 4-летнего ребенка

В Братске водитель автомобиля наехал на четырехлетнюю девочку, которую бабушка переводила через дорогу в неустановленном месте.

При этом пешеходный переход был расположен неподалеку. Как 13 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел накануне вечером. Когда водитель увидел на дороже женщину с ребенком, он предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сотрудники органов внутренних дел сообщают, что значительная часть аварий на дорогах Иркутской области происходят из-за невнимательности пешеходов, их легкомыслия и пренебрежения собственной безопасностью и правилами дорожного движения. В текущем году по вине пешеходов произошло 111 дорожных происшествий, почти половину из которых спровоцировали дети и подростки. В результате два ребенка погибли, еще 49 получили телесные повреждения.

Так, в Ангарске 47-летняя владелица автомобиля Toyota Vitz, следуя по улице Коминтерна, сбила шестилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в установленном месте без сопровождения взрослых. В результате аварии ребенок госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В Усть-Куте 46-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Impreza, при движении задним ходом наехал на 15-летнюю девушку, которая внезапно выбежала на дорогу из калитки дома. С места ДТП девочку увезли в больницу с ушибами и ссадинами.

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