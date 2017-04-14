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09:43 (мск), источник: VN.ru

Хакер обманул Сбербанк с помощью мусорной корзины

В Новосибирске суд Калининского района вынес приговор 30- летнему Игорю Антонову, который вытащил из мусорной корзины чек в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и через компьютер снял 30 тысяч рублей. Взломщик получил два года условного лишения свободы.

Как сообщили VN.ru в прокуратуре Новосибирской области, Антонов, находясь около офиса Сбербанка, вытащил из мусорной корзины чек с идентификатором и паролями от входа в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» незнакомого ему гражданина.

— Затем у себя дома в Новосибирске через свой компьютер Антонов вошел в личный кабинет клиента банка и получил доступ к деньгам, которые хранились на счете банковской карты, — говорят в прокуратуре.

После этого хакер совершил десять операций списания денежных средств по 3 000 рублей каждая, а всего 30 000 рублей со счета банковской карты потерпевшего. Полученными денежными средствами Антонов распорядился по своему усмотрению.

В стадии предварительного расследования Антонов написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд признал новосибирца виновным в краже и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев.

Добавим, что это не первое подобное преступление в отношении вкладчиков Сбербанка. В ноябре 2015 года 29-летний Дмитрий Рудаков в помещении с банкоматами на Красном проспекте нашел кассеты, в которых было 1 657 650 рублей. Суд признал Рудакова виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

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