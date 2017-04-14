Приговор главврачу больницы в Хабаровском крае, где сгорел пациент, оставили без изменений

Мужчину осудили в связи с гибелью одного из пациентов — тот курил в палате, что и привело к пожару. В прокуратуре посчитали, что руководитель медучреждения не обеспечил должную пожарную безопасность в здании.

В декабре 2016 года главврача приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Сторона защиты пыталась обжаловать решение суда, настаивая на невиновности фигуранта. Однако апелляционная жалоба мужчины была оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.