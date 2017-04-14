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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция ищет преступника, ударившего ножом в грудь новосибирца

31 марта 2015 года на улице Кропоткина неизвестный мужчина ударил ножом в грудь новосибирца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Инцидент произошел 31 марта 2015 года около 21 часов вечера на территории ГСК «Клён» в районе дома № 130/3 по улице Кропоткина. Неизвестный мужчина ударил ножом в грудь новосибирца.

По словам очевидцев, преступник двигался со стороны улицы Крестьянской в сторону улицы Кропоткина.

Приметы: на вид 20−30 лет, рост около 180−190 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины, лицо овальное, черты лица правильные. Был одет в куртку из ткани темного цвета с капюшоном (куртка длиной до середины бедра, в ходе драки капюшон был немного надорван).

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 232−28−38, 8 952 946 45 20, 8 913 931 01 83. Конфиденциальность гарантируется.

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