Полиция ищет преступника, ударившего ножом в грудь новосибирца

Инцидент произошел 31 марта 2015 года около 21 часов вечера на территории ГСК «Клён» в районе дома № 130/3 по улице Кропоткина. Неизвестный мужчина ударил ножом в грудь новосибирца.

По словам очевидцев, преступник двигался со стороны улицы Крестьянской в сторону улицы Кропоткина.

Приметы: на вид 20−30 лет, рост около 180−190 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины, лицо овальное, черты лица правильные. Был одет в куртку из ткани темного цвета с капюшоном (куртка длиной до середины бедра, в ходе драки капюшон был немного надорван).