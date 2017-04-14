МЧС ввело запрет на посещение лесов в 13-ти районах Иркутской области
Нарушителям грозит административная либо уголовная ответственность.
Нарушителям грозит административная либо уголовная ответственность.
МЧС установило запрет на посещение жителями лесов в 13-ти районах Иркутской области. В Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском,
Напомним, все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской области 13 апреля, ликвидированы. Три очага потушены в Иркутском районе, два — в Усольском и Зиминском районах, по одному — в Заларинском и Тулунском районах. Общая площадь возгораний составила 53 га, покрытых лесом, и 37 нелесных га.
«В 13-ти районах Приангарья гражданам запрещается посещать леса. Кроме того, нельзя сжигать мусор и сухую растительность, а также применять открытый огонь в других случаях, в том числе для приготовления пищи», — отметили в ведомстве.
Помните, Ваша бдительность и пресечение действий по использованию открытого огня гражданами, а также своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить катастрофические последствия! Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области —