МЧС ввело запрет на посещение лесов в 13-ти районах Иркутской области

МЧС установило запрет на посещение жителями лесов в 13-ти районах Иркутской области. В Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усть-Удинском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском МО зарегистрирован третий класс пожарной безопасности. В соответствии с действующим законодательством нарушителям особого режима грозит как административная, так и уголовная ответственность. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской области 13 апреля, ликвидированы. Три очага потушены в Иркутском районе, два — в Усольском и Зиминском районах, по одному — в Заларинском и Тулунском районах. Общая площадь возгораний составила 53 га, покрытых лесом, и 37 нелесных га.

«В 13-ти районах Приангарья гражданам запрещается посещать леса. Кроме того, нельзя сжигать мусор и сухую растительность, а также применять открытый огонь в других случаях, в том числе для приготовления пищи», — отметили в ведомстве.