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07:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге при раскопках рабочие нашли груду костей

Строители прокладывали электрический кабель рядом с парковкой у ЦУМа.

Груда костей обнаружена рабочими недалеко от площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщает 14 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Минувшей ночью здесь прокладывали электрический кабель, пишет портал Е1. По словам одного из рабочих, груда костей была зарыта примерно в метр в землю. Сначала рабочие подумали, что кости человеческие. Однако, скорее всего, кости принадлежат животным. Под плиткой оказалась рыхлая почва, что дает основание полагать, что кости привезли в центр города вместе с грунтом.

В ближайшее время эксперты установят, кому принадлежат кости.

Несколько лет назад человеческие останки при раскопках были обнаружены на Визе. В центре города у площади 1905 года также ранее находили человеческие захоронения.

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