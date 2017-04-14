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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина отобрал у подростка телефон «за потраченное время»

17-летний подросток пришел на встречу со сверстником, чтобы разрешить конфликт, однако вместо приятеля пришел незнакомый 27-летний мужчина, который украл телефон, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Мужчина отобрал у новосибирского подростка телефон «за потраченное время», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент случился на станции Инская. 17-летний подросток поссорился со сверстниками. «Для выяснения отношений несовершеннолетние договорились встретиться на перроне станции Инская. Но когда молодой человек пришел к назначенному месту, его там ожидал совершенно незнакомый мужчина, который стал ему угрожать, а затем выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия», — рассказали полицейские.

Полиции удалось обнаружить основного подозреваемого — 27-летнего мужчину. «Выяснилось, что он пришел по просьбе своего приятеля, который сам идти на встречу не захотел. Злоумышленник признался, что забрал телефон в качестве компенсации за потраченное время. Он подарил телефон своей знакомой девушке», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

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