Отцы Усольского района выступили против АУЕ и «синего кита»
Во всех школах Усольского района прошли собрания отцов, на которых они обсуждали вопросы воспитания детей.
Во всех школах Усольского района прошли собрания отцов, на которых они обсуждали вопросы воспитания детей.
Как сообщает 14 апреля 2017 года
Мужчины договорись о проведении в районе единого дня отца. Обсуждали роль отцов в воспитании детей в семье, организацию и поддержку семейных традиций, опасность детского и подросткового туберкулёза, взаимосвязь заболевания с курением, употреблением наркотиков, алкоголя. Не остались без внимания мужчин новые опасные движения среди подростков — «АУЕ», «Беги и умри», «Синий кит». Одной из проблем на общешкольном собрании отцов, волнующих родителей в посёлке Средний стала тема выплаты алиментов.