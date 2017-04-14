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07:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отцы Усольского района выступили против АУЕ и «синего кита»

Во всех школах Усольского района прошли собрания отцов, на которых они обсуждали вопросы воспитания детей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба администрации, участие в собраниях приняли 446 пап.

Мужчины договорись о проведении в районе единого дня отца. Обсуждали роль отцов в воспитании детей в семье, организацию и поддержку семейных традиций, опасность детского и подросткового туберкулёза, взаимосвязь заболевания с курением, употреблением наркотиков, алкоголя. Не остались без внимания мужчин новые опасные движения среди подростков — «АУЕ», «Беги и умри», «Синий кит». Одной из проблем на общешкольном собрании отцов, волнующих родителей в посёлке Средний стала тема выплаты алиментов.

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